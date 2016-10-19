Опухоли матки по 6 и 7 килограммов вырезали у двух женщин

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Опухоли матки по 6 и 7 килограммов вырезали у двух женщин

На фото: 19 октября. Областная больница. Роза Раева из НЦ акушерства и гинекологии за операцией. || Фото ОКБ

Больных выявили специалисты НЦ акушерства и гинекологии из Алматы, которые уже 2 недели работают в области. Врачи побывали в Шалкарском, Темирском, Мугалжарском, Алгинском районах, вчера выехали в Хромтау. 8 женщин после осмотра пришлось направить на срочную операцию. У всех миомы – опухоли матки. Длительное время женщины не обследовались и не лечились.

– 5 больных мы оперировали сами, еще двоих заведующая КДП НЦ акушерства и гинекологии кандидат наук Роза Раева, которая прибыла в Актобе вчера, – рассказал главврач областной больницы Самат Даньяров. – У одной жительницы Шалкарского района, ей 47 лет, опухоль была весом 7 килограммов, у второй, 35-летней женщины, 6 килограммов. Одной больной операция еще предстоит.

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