689 миллионов, выделенные бизнесменам Актобе, вернут в бюджет

Эти деньги, выделенные фонду «Даму» для кредитования бизнеса, предприниматели не получат.

С 2015 года на счету «Даму» накопилось более 700 млн тенге.

– Мы не имеем права держать на счету «Даму» огромные средства, поэтому вернем эти деньги в бюджет, – сообщила на днях Гульшат Бериккалиева, руководитель отдела финансово-кредитной поддержки управления предпринимательства. – Изначально денег выделили больше, чем требовалось. Большого количества предложений от предпринимателей не было. Поэтому средства решили вернуть в бюджет.

При этом, как выяснилось, проектов, которые отменили или приостановили, в области не было.