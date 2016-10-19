В Актобе и Хромтау выступит московская оперетта

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В Актобе и Хромтау выступит московская оперетта

На фото: 2014 год. Артисты московской оперетты сыграли на актюбинской сцене «Мистера Х». || Фото из архива «Д»

22 октября артисты в драмтеатре покажут нашим зрителям «Марицу», на следующий день выедут в Хромтау. У московской оперетты тур по Западному Казахстану.

Артисты оперетты частые гости в Актобе. Они уже показывали нашему зрителю спектакли «Мистер Х», «Моя прекрасная леди», «Труффальдино из Бергамо», «Летучая мышь», «Веселая вдова», детские спектакли «Остров сокровищ» и «Буратино».

– В этот раз зрители увидят классику оперетты, спектакль «Марица» венгерского композитора Имре Кальмана, – рассказал руководитель арт-центра Есенгельды Дуйсенбаев. – Спектакль с антрактом, выступит труппа из 8 артистов, среди них заслуженные артисты Российской Федерации. У московской оперетты гастрольный тур по Западному Казахстану, они выступят в Актау, Атырау, Уральске, 22 октября в Актобе, 23 октября спектакль пройдет в Хромтау.

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