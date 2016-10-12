Игрок «Реала» разгромил сборную Казахстана в Актобе

На фото: Герой матча 17-летний футбольный уникум Мартин Эдегор (на фото под номером 11) забил 2 гола из 3, плюс сделал голевую передачу Гайясу Захиду. Игроки казахстанской сборной, не сумев остановить его, ошарашенно провожали его взглядами. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

В последнем матче отбора на Евро-2017 сборная Казахстана (U-21) в Актобе принимала сборную Норвегии (U-21). Наша молодёжка дала бой в первом тайме, но во втором посыпалась под натиском звёздного Мартина Эдегора. В итоге 0:3, победа скандинавов.

Предматчевая атмосфера на Центральном стадионе и вокруг него 11 октября явно отличалась от той, которая была во время приезда английской сборной. Возможно, сказался холод и то, что матч проходил в рабочий день. Трибуны начали заполняться после стартового свистка арбитра матча. Как признались некоторые болельщики, они пришли посмотреть на Мартина Эдегора, который в свои 15 лет принес победу взрослой сборной Норвегии в отборочном матче ЧМ-2014 с Болгарией. Сейчас Эдегор игрок самого титулованного клуба мира, мадридского «Реала» с ежегодной зарплатой в 5 млн евро. Поэтому при озвучивании его фамилии зрители ликовали громче, чем во время представления казахстанских игроков.

Что касается самой игры, то ее сценарий был похож на предыдущий матч казахстанской молодежки, то есть соперник владеет мячом, казахстанцы отбиваются, а при попытке провести контратаку теряют мяч. Единственное, что неплохо удавалось нашим ребятам, это играть в мелкий пас на бровках. Но обостряющие передачи в атаку были безадресны. Уверенные в себе норвежцы пытались прорваться сквозь оборонительные редуты казахстанцев за счет техники. Но либо завершающий удар по воротам был неточным, либо игроки в белой форме успевали отобрать мяч. Особенно выделялся восьмой номер Андрей Соколенко, футболист «Кызылжара». В итоге до перерыва казахстанская команда смогла продержаться.

После перерыва казахстанцы решили пойти в наступление и стали оголять тылы. На 53-й минуте техничные норвежцы легко прошли поредевшую защиту, и звездный Мартин Эдегор с острого угла отправил снаряд в ворота Стаса Павлова, которого дезориентировал рикошет от своего защитника – 0:1. После пропущенного мяча на половине поля казахстанской сборной появилось еще больше пустых зон, куда скандинавы доставляли снаряд в 2-3 паса. В одной из стремительных контр­атак норвежцы разыграли шикарную комбинацию в стеночку, в завершение которой все тот же Эдегор катнул на Захида, пробившего в дальний угол. Мяч от штанги по-бильярдному закатился в сетку – 0:2. Но и это было не все. Герой матча Эдегор, снова расправившись с защитниками Казахстана, расстрелял ворота Павлова – 0:3. На последних секундах игры норвежцы могли забить еще раз, но Павлов вытащил тяжелый удар из створа ворот. В итоге 0:3, разгромное поражение молодежной сборной Казахстана.