Актюбинцев кормили пловом и показывали чистокровных тазы

На фото: Гостям фестиваля показали собак казахской породы тазы. || Фото автора





Жители села Жанаконыс надели национальные наряды и показали, как шьют казахские корпе.





8 октября. Парк первого президента. Сотни актюбинцев пришли в парк посмотреть концерт местных артистов.

8 октября в парке Первого президента прошел фестиваль сельских округов. Пока на сцене горожан развлекали артисты, на площади развернули ярмарку местных товаропроизводителей. Из сельских округов на продажу привезли мед, малиновое варенье, овощи, мясо, кондитерские изделия. Местный ресторан сварил плов на 2 тысячи порций. За бесплатным угощением была самая большая очередь. За своей порцией плова многие подходили с одноразовыми пакетами.

Благодарный, Каргалин­ский, Курайлинский, Новый и Саздинский сельские округа поставили в парке юрты. В них горожанам показывали изделия местных народных умельцев, гостей приветствовали девушки в красивых национальных нарядах, развлекали игрой на домбре. В юрте Нового сельского округа местная жительница Гульманат Жакипова показала, как делается настоящий талкан.

Около юрты Саздинского сельского округа горожанам показали собак казахской породы тазы. Собаки Жулдыз, Ласка и Седой охотно позировали на фото. По характеру они спокойные, детей любят.

– В Актобе много тазы, но они не подходят по стандартам, помесь у них идет с другими породами. У меня настоящие чистокровные тазы, довели их до совершенства, – рассказал специалист по разведению собак породы тазы Талгат Ермагамбетов из села Сазды, – мы работаем над тем, чтобы восстановить потерянную кровь для будущих поколений. Пройдет лет 30-50, а люди будут знать, что такое чистокровные тазы. Это очень сложно получить потомство без примесей.

В юрте Каргалинского сельского округа корпе и подушки собственного производства показала жительница села Каргалинское Айгуль Тулеубаева. – На моих корпешках везде национальные узоры, стараюсь, чтобы мои работы отличались от других, были качественее, – рассказала швея Айгуль Тулеубаева, – а за швейную машинку села 7 лет назад из-за безденежья. Родился первый ребенок, получала пособия до года. Потом платить перестали, на работу с ребенком не брали, вот и решила сама шить на продажу. За день, если не лениться, можно две корпешки вышить. Покупают хорошо, в основном для приданого. Хочу в дальнейшем расширить свой бизнес, кредит взять. У меня бабушка тоже рукодельницей была, дед в войну сапоги делал.