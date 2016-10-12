В парке им. Первого президента появился пандус

Пандус находится у центрального входа в парк, его построили по международным стандартам, занималось этим ТОО «Пандус -ОК», созданное предпринимателем-инвалидом.

Руководит ТОО «Пандус -ОК» Шахан Жолдасбаев. Он не понаслышке знает сложности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Сам молодой человек передвигается на инвалидном кресле. С 2011 года Шахан Жолдасбаев работает в обществе парализованных граждан. Он часто обращал внимание, что пандусы в городе не соответствуют стандартам.

– Руководители оправдывались, что не знают, какой он должен быть, – рассказал Шахан Жолдасбаев. – В городе не было организации, которая специализируется на обеспечении доступа. По закону много требований и нормативов, но их не исполняют.

Стоит новый пандус 1,5 млн тенге.

– Это не первый мой объект, но, к сожалению, таких объектов очень мало. В прошлом году мы установили пандус у област­ного акимата со стороны «Айны». Длина пандуса в парке более 17 метров, угол наклона соответствует международным стандартам – 6%. Часто учреждения ставят «горки», по которым невозможно и здоровому человеку не подняться. Пандус в парке послужит не только нашим ребятам, но и молодым родителям с колясками будет удобно заходить в парк.

Как рассказал директор парка им. Первого президента Бауржан Алдияров, до нового года ТОО «Пандус -ОК» оборудует пандусом-подъемником сцену центрального парка.

В Болашаке, 133, где проживают инвалиды, ТОО «Табыс Актобе» установило инклюзивную игровую площадку для детей-инвалидов.