Народный репортёр. От скамеек остались только железки

В нашем дворе сломаны все скамейки. Осталась только железная основа, все деревянные перекладины поломаны молодежью. Приходится сидеть на этих железках, как воробьи на жердочках.

Место: ул. Есет батыра, 83

Дата: сентябрь 2016 года.

Автор: жилец дома.

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