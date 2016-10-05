Народный репортёр. Пряник в птичьем помёте

В упаковке с пряниками ребенок нашел пряник с… птичьим пометом. Как это так, где они их готовят и в каких условиях?

Место: г. Актобе.

Дата: 4 октября 2016 года.

Автор: Айжамал Тулекешева.

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com/diapazon.kz; vk.com/diapazon_kz.