Народный репортёр. Пряник в птичьем помёте

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Народный репортёр. Пряник в птичьем помёте

В упаковке с пряниками ребенок нашел пряник с… птичьим пометом. Как это так, где они их готовят и в каких условиях?

Место: г. Актобе.

Дата: 4 октября 2016 года.

Автор: Айжамал Тулекешева.

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