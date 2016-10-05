Народный репортёр. Создадим очередь из предпринимателей

Всем предпринимателям пришлось отстоять длинную очередь в центре занятости. До 1 октября их обязали сдать новый отчет о вакансиях на их предприятиях.
Место: центр занятости.
Дата: 30 сентября 2016 года.
Автор: Володя.
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