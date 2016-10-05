Народный репортёр. Создадим очередь из предпринимателей

Всем предпринимателям пришлось отстоять длинную очередь в центре занятости. До 1 октября их обязали сдать новый отчет о вакансиях на их предприятиях.

Место: центр занятости.

Дата: 30 сентября 2016 года.

Автор: Володя.

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com/diapazon.kz; vk.com/diapazon_kz.