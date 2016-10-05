В Актюбинской области количество преступлений выросло на 18 процентов

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В Актюбинской области количество преступлений выросло на 18 процентов

По словам замгенпрокурора, в отдельных регионах Казахстана криминогенная обстановка вызывает беспокойство. В том числе и в Актюбин­ском регионе.

– Количество преступлений в Актюбинской области увеличилось на 18% по сравнению с прошлыми годами и на 40% отмечается рост числа убийств. Об этом свидетельствуют июньские события в Актобе, – резюмировал замгенпрокурора.

Кравченко считает, что основные причины преступности – нерешенные социальные проблемы, безработица.

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