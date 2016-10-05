В актюбинской династии Дуйсмагамбетовых 18 учителей

На фото: Даметкен Дуйсмагамбетова (крайняя справа) с другими членами династии шалкарского учителя.

Прадед Дуйсмагамбетовых учил арабскому языку детей в медресе, дед Нурадин был математиком в Шалкарском районе, дети, снохи и внуки Нурадин ата работают учителями в родном районе, Актобе и Уральске.

Учителей из семьи Дуйсмагамбетовых в канун профессионального праздника чествовали в Актобе.

– У Нурадин ата было 12 детей – 5 дочерей и 7 сыновей, – рассказывает сноха учителя Даметкен. – 4 дочери и 3 сына стали учителями. Я тоже учитель, преподаю математику. Работаю в школе ГКС-12. Первым наставником для меня стал свекор. Мы работали вместе в Каргантузской школе в селе Байкадам, он был замдиректора, но никаких поблажек для меня не делал. У свекра 8 внуков стали учителями. Они работают в Шалкаре, Актобе, Уральске учителями казахского языка, математики, информатики, начальных классов и музыки. Я работала математиком в Шалкаре, Байкадаме, сейчас в селе ГКС-12. Хочется, чтобы в сельских школах тоже проводился капремонт, чтобы туда доходило новое оборудование. Интерес к учебе у детей есть, среди наших выпускников есть обладатели «Алтын белги». Важно этот интерес поддерживать.