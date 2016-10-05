В Актобе открывается театральный сезон

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В Актобе открывается театральный сезон

5 октября. Идет работа над восстановлением спектакля «Смешные деньги». фото Владимира ЗОБЕНКО

6 октября новый сезон откроет русская труппы спектаклем «Дядюшкин сон». В конце октября на сцену вернется сказка «Как Настенька чуть Кикиморой не стала».

– Идет работа над восстановлением спектакля режиссера Виттиха «Смешные деньги», – рассказала и.о. главного режиссера русской труппы Любовь Тормышева. – Исполнитель главной роли Владимир Корчуков уволился. Наш спасательный круг в театре Валихан Кенжибаев сейчас самостоятельно вводится в спектакль. Это подвиг, режиссера спектакля в городе нет. Валихан отлично справляется.

В новом сезоне Ольга Павлова вернет в репертуар свой спектакль «Забыть Герострата». Возобновляется спектакль «Дом Бернарды Альбы» испанского режиссера Альваро Гевара. В новом сезоне с русской труппой над премьерой будет работать приглашенный режиссер, но его имя не раскрывается.

7 октября казахская труппа открывает юбилейный 25-й сезон нашумевшим спектаклем «Есігімді қаққан кім?». Пьесу ставил режиссер-постановщик из Алматы Нурлан Жуманиязов. В спектакле рассказали историю семьи, которую вовлекли в радикальное религиозное течение.

– Спектакль прекрасно идет, он востребован, много приглашений. Мы показали его в Астане, после в Кызылорде. Планируем показать его во всех областях, – рассказал художественный руководитель казахской труппы Сержан Аманкулов.

В юбилейный сезон казахской труппы будут новые спектакли для детей и взрослых. В конце октября ожидается премьера по повести писателя Абиш Кекилбаева «Ханша – дария хикаясы» от молодого режиссера Алмата Шарипова. Детский спектакль поставит режиссер Сырым Аскаров из Алматы.

8 октября труппа «Еки Езу» откроет 19-й театральный сезон постановкой «Әттең қысқа өмір-ай». До открытия сезона труппа «Еки Езу» выступала в Астане, снялась в развлекательном телешоу в «Ду-Думан» в Алматы.

– Сейчас «Еки Езу» готовит новый спектакль, зрители увидят его в ноябре, – поделился директор театра им. Ахтанова, художественный руководитель «Еки Езу» Нурлыбек Жубаткан. – Приглашаем актюбинцев в театр на все наши три труппы!

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