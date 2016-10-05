В ФК «Актобе» уволили сотрудника, которого суд восстановил на работе

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В ФК «Актобе» уволили сотрудника, которого суд восстановил на работе

Облсуд восстановил на работе инспектора отдела кадров ФК «Актобе». С футбольного клуба обязал взыскать в пользу Гулайым Бегалиевой 360 тысяч тенге зарплаты. Но после решения суда гендиректор «Актобе» Дмитрий Васильев уволил её.

Как сообщили в облсуде, апелляционная коллегия вынесла решение восстановить Гулайым Бегалиеву в должности инспектора отдела кадров, приказы ФК «Актобе» об ее увольнении признать недействительными и взыскать с футбольного клуба 360 тысяч тенге в пользу Бегалиевой.

По словам Гулайым Бегалиевой, после суда в течение 5 дней ей обещали вручить судебное решение, на основании его она собиралась выйти на работу.

– Но 23 сентября, через три дня после суда, меня вызывают на работу, хотя судебное решение еще не вручили, – рассказывает Гулайым Бегалиева. – Юрист дает приказ о восстановлении на работе от 21 сентября. Затем вытаскивает акты, что якобы с 21 по 23 сентября меня не было на работе, и после этого издают приказ о моем увольнении «за прогул». Если они восстанавливают меня с 21-го, то почему приглашают 23-го, а не раньше? И как я выйду на работу, не имея судебного решения о восстановлении?

По словам Бегалиевой, 23 сентября она получила решение суда.

– Но исполнять его директор Васильев отказался. Более того, он при сотруднике по вопросам безопасности сказал мне, что ему продлили контракт на 3 года, и теперь он займется мною и уничтожит меня, – говорит Бегалиева.

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