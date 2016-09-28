Акимат заказал дорогие покупки для повышения имиджа региона и приёма иностранцев

Акимат Актюбинской области дал разъяснение по поводу госзакупа кресел, дверей, окон и других товаров по высокой цене.

После публикации «Акимат покупает двери, картины и фотокамеру за миллионы из бюджета» («Д» №38 от 22.09.2016) пресс-служба акима области сообщила в пресс-релизе, что здание облакимата сдано в эксплуатацию в 1971 году, в последний раз его ремонтировали в 2007 году, а мебель закупалась в 2004 году.

«Учитывая, что регион регулярно посещают жители области, многочисленные представительские делегации, а также зарубежные гости и главы дипломатических представительств, проводится планомерная работа по обновлению материально-технической базы», – сказано в сообщении акимата.

В частности, подписан договор на текущий ремонт на 8,9 млн тенге, планировалась замена деревянных окон на металлопластиковые на нескольких этажах, на это выделили 5,3 млн тенге.

Акимат сообщает, что водопад при плановой сумме в 1 млн 687 тыс. тг был закуплен за 1 млн 290 тыс. тг. Декоративный водопад установлен в фойе здания обл­акимата.

Также уточняют, что ионизатор (освежитель) воздуха на сумму 292 000 тг предназначен для большого зала совещаний, где проводятся официальные встречи с руководством области.

Госслужащие объяснили, почему решили купить шкафы для телефонов на полмиллиона.

«В связи с тем, что в РК вступил в силу запрет на использование госслужащими и посетителями акиматов смартфонов, запланирован закуп 3 шкафов для сотовых телефонов общей стоимостью 500 тыс. тг. В соответствии с постановлением правительства РК закуп данного лота проводился у областного общества инвалидов», – говорится в пресс-релизе.

Акимат отрицает цену картины в 1,5 миллиона.

«На веб-портале указана цена за закуп 35 картин с изображением местного пейзажа для повышения имиджа региона, стоимость одной картины не превышает 43 тысяч тенге», – уверяет акимат.

Пресс-служба акима сообщила, почему нужны были двери стоимостью 524 000 каждая. По информации властей, дверные тамбурные блоки нестандартных размеров предназначены для актового зала и совещательных комнат. Касаемо набора национальной посуды, его планировали купить для приема иностранных делегаций, а также официальных лиц. Но закуп не состоялся из-за отсутствия поставщиков.

В заключение акимат Актюбинской области попросил представителей СМИ обращаться в официальном порядке, чтобы получать достоверную информацию.

К слову, корреспондент «Диапазона» неоднократно обращался в управление по делам акимата с просьбой уточнить цель покупок и цены товаров. Но заказчики товаров и услуг для акимата от комментариев отказались и просили отправить письменный запрос. К этому дню (27 сентября) ответ на официальный запрос «Диапазона» в редакцию не поступил.

Напомним, что на сайте госзакупок были размещены лоты на приобретение кресел по 630 тысяч, посуды за 540 000, утюга за 90 000, одной книги за 18 000 и других товаров по высоким ценам.