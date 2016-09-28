72-летний актюбинец пробежал полумарафон

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72-летний актюбинец пробежал полумарафон

На фото: Забег начинался от областного акимата, а заканчивался кругами в 11 микрорайоне. Бежали более 5 тысяч человек. || Фото предоставлено акиматом города Актобе

24 сентября в Актобе прошёл ежегодный осенний полумарафон. В этом году участников было больше 5 тысяч человек, а это в разы больше, чем раньше.

Всего было три дистанции: 3 км – это массовый старт, 10 км и 21 км – на эти дистанции нужно было регистрироваться. С 8 часов утра люди приходили на регистрацию.

– Из самых выдающихся участников у нас был Марат Фахрутдинов, ему 72 года, он стал лицом нашего полумарафона. В таком возрасте пробежать 21 км – более чем достойно. Участники поддерживали этого спортсмена. Марафон­ское движение постепенно растет в нашем городе. В этом году и девушки появились на полумарафоне. Мы даже не планировали, что 21 км будут бежать девушки. Когда-нибудь мы дорастем и до дистанций в 42 км, – говорит Евгений Гончаров, руководитель горотдела спорта.

Среди женщин победителями стали Анастасия Мещерякова, Ольга Баршута, Александра Кар, из мужчин – Шамиль Терегулов, Самгат Салават и Нурызбек Сексенбай (дистанция 10 км). 21 километр пробежали и стали победителями Есимхан Аюпов, Манас Жанабергенов, Камиль Файзуллин и две девушки – Ботагоз Ибраева и Жанар Кощанова.

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