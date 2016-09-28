В Актобе выставляли водку, туфли от кутюр, цветы из латекса

На фото: Анастасия Тимчикова флорист, бизнесом занимается недавно. Она продает на цветы из латекса и силикона, очень похожие на живые, украшает помещения в Актобе, оформляет свадьбы. || Фото автора





На фото: Ильдар Ишмухаметов из Оренбурга шьет костюмы, рубашки и обувь для мужчин. 15 лет назад железнодорожник стал закройщиком, открыл свое ателье.

Десятки предприятий Оренбурга и Актобе выставили вчера в «Конысе» свою продукцию: от цветов из латекса, чая, пуховых платков и костюмов от кутюр до обогревательных приборов и изоляционных материалов.

Один из актюбинских предпринимателей в поисках инвесторов привез на выставку образцы изоляционного материала из мусора. Вернее, из стекла, которое у нас валяется повсюду.

– Это пеностекло, – объяснил инженер Николай Шеруимов. – За рубежом его выпускают давно. Но для производства используют серу. При этом выделяется опасный сероводород, заводы экологически грязные. Мы предлагаем другую технологию, немецкую, с использованием для вспучивания стекла минеральных добавок. Для каждого вида стекла есть свои минералы, их надо закупать. Стекло используется любое. Его можно брать на мусоросортировочном заводе либо договориться с КСК, поставить по городу сетки для стеклотары и собирать. Пеностекло используется для теплоизоляции, в строительстве как облицовочный материал. 10 см пеностекла заменяют 700 мм кирпича. Стены тоньше, давление на фундамент меньше. В России такой завод запустили, производят 110 тысяч кубометров пеностекла в год, потребность – 2,5 млн кубометров. Почему бы не открыть производство у нас? Но для запуска завода мощностью 40 тыс. кубометров в год надо 25 млн евро. При жилищном строительстве пеностекло дает экономию до 30% стоимости квадратного метра.

На выставке идеей новаторов заинтересовались гости из Южной Кореи.

Анастасия Тимчикова привезла на выставку цветы из латекса, очень похожие на живые. Такие цветы используют для украшения ресторанов, конференц-залов, свадеб.

– Заказы выполняют в Москве, мы работаем в Актобе по франшизе, – говорит Анастасия. – Материал силикон и латекс, такие цветы не выгорают, легко чистятся.

Россияне привезли в Актобе пуховые платки, чай – его закупают и фасуют в Оренбурге, одежду от кутюр.

– Мы занимается индпошивом одежды, – рассказал предприниматель Ильдар Ишмухаметов. – Шьем для мужчин рубашки, костюмы, пальто, плащи, курт­ки и даже обувь персонально, по меркам заказчика. Работаем уже 15 лет, наши изделия пользуются спросом. Ждем ваших чиновников и бизнесменов. Костюмы стоят от 35 тысяч рублей и выше, рубашки из итальян­ского хлопка от 10 тысяч, ботинки – 25 тысяч рублей. Из Актобе пока к нам приезжали только несколько клиентов, женихи заказывали одежду на свадьбу.

Оренбургский завод ТЭНов предлагал обогревательные приборы.

– Наши котлы в 10 раз дешевле газовых, – нахваливали они свою продукцию. – Хотя газ дешевле электроэнергии и затраты на нагрев воды будут больше. Актюбинцы приезжают к нам, делают заказы. К примеру, 3-киловаттный ТЭН для нагрева воды стоит 4 тыс. рублей.

Из актюбинской продукции популярностью пользовались кондитерские изделия и водка. Спиртное дегустировали тут же, рядом с бутылками стояли тарелки с лимоном и колбасой. К 13 часам бутылки были почти пусты. Гости из Оренбурга делали заказы, чтобы забрать водку с собой.