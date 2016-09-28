В бюджете денег на дороги нет. Актюбинцам приходится платить самим

На фото: Ул. Коммунальщиков начали засыпать гравием. На ремонт дороги сами жильцы этих домов собрали день­ги. Но ливневку там не делают, уровень дороги поднимется, люди боятся «наводнений». || Фото автора

Жители ул. Коммунальщиков на Сазде скидываются на ремонт дороги по 10 000 тенге. Дороги делают без ливнёвок, и есть опасения, что улицу затопит вместе с детсадом.

По сообщению горакимата, в бюджете нет денег на строительство дорог. По обращениям граждан к акиму города составили список из 22 улиц, где в этом году сделают гравийно-щебеночные дороги.

– Ответственность за ремонт дорог возложили на недавно созданные управляющие компании. Составили большой список улиц, которые нуждаются в ремонте. Что касается ул. Коммунальщиков, то гражданскую активность [желание платить за ремонт. – Ред.] проявили сами жильцы, – резюмировал замдиректора ТОО «Табыс» Александр Лисицкий.

Сейчас укладывают щебень по ул. Коммунальщиков от ул. Тайбекова до пр. Молдагуловой. Ширина дороги – 6 м, срок работы – 20 дней.

– 23 сентября начали, сейчас укладываем гравий и щебенку высотой 15-20 см, после утрамбовки будут поднимать люки, чтобы они не остались под покрытием, – комментирует директор управляющей компании №10 Ринат Саналин.

Из бюджета на укладку гравийно-щебеночных дорог выделили 100 млн тенге. Единый оператор – ГККП «Тазалык». А для укладки асфальта будут собирать деньги с жильцов и спонсоров.

– С каждого дома планируем по 10 000 собрать, – продолжает Ринат Саналин. – Пока согласие дали 30 домов, планируем привлечь и спонсоров [из ближайших ресторанов и предприятий. – Прим. автора]. На укладку щебня ориентировочно уйдет 2 млн 370 тыс, а на асфальт без щебеночного покрытия – 7-8 млн.

Жители ул. Цементной высказывают тревогу.

– Сейчас они поднимут дорогу на Коммунальщиков, и вода пойдет к нам и в сторону детского сада. Почему не подумали о последствиях для других улиц? – возмущается житель ул. Цементной Алексей.

– В таких районах нужно строить ливневки. Дорога со временем поднимается. На Москве проезжая часть выше, а дома внизу. У нас есть команда – построить основание, положить асфальт и все. Мы делаем свое дело, делать ливневки и арыки нам не говорили, – описал ситуацию работник, не пожелавший представиться.