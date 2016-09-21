Спецназ, полиция и чекисты «воевали» с террористами

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Спецназ, полиция и чекисты «воевали» с террористами

На фото: 17 сентября. Учения прошли в нескольких частях города. || Фото «Актобе Зелло»

Они отражали атаку на полицию, прокуратуру и центр занятости.

В субботу, 17 сентября актюбинцев разбудил вой сирен, некоторые улицы были оцеплены, ходили спецназовцы с автоматами. По соцсетям и Ватсапу ходили тревожные сообщения, горожане отмечали скопление полиции в районе хлебокомбината, в 11 микрорайоне, сообщали, что спецназовцы не давали даже пройти к мусорке. Оказалось, что антитеррористический штаб проводил учения.

– Проведены антитеррористические учения по проверке готовности сил и средств областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, – проинформировали в пресс-службе.

По сценарию террористы напали на Саздинский РОВД, центр занятости и прокуратуру, их атаку отразили, госорганы продемонстрировали слаженность действий, отметили в штабе. В эти дни такие же учения проходят и в районах. В Шалкарском районе учения прошли 21 сентября, в Алгинском – 22-го.

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