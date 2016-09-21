Разгромивший Вечный огонь снова попал под суд

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Разгромивший Вечный огонь снова попал под суд

Фото из архива

В прошлом году за неделю до 9 Мая 18-летний Владимир Виноградов на Вечном огне повалил металлическую опору, разбил фонари, сломал звезду и отковырял буквы в названиях городов-героев. Дело о вандализме прекратили в связи с примирением сторон.

Владимир Виноградов снова оказался на скамье подсудимых. На этот раз его задержали за хранение 0,75 г марихуаны. Он рассказал, что иногда курит «травку», сорвал коноплю в парке Первого президента.

За хранение наркотиков его приговорили к 160 часам общественных работ.

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