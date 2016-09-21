Народный репортёр. В Жилгородке красота

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Народный репортёр. В Жилгородке красота

Спасибо тем, кто сделал сквер Тилеу батыра. Это сейчас, наверное, самое красивое и ухоженное место города, здесь зелень, цветы, скамейки и всегда чистота.

Место: Жилгородок.

Дата: 17 сентября 2016 года.

Автор: Бисен.

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