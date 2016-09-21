Народный репортёр. Водные аттракционы

Около областного акимата во дворе сделали дет­скую площадку. Но там нет ни покрытия, ни песка. Горки и качели стоят в лужах.

Место: ул. Пацаева.

Дата: 15 сентября 2016 года.

Автор: Абиева.

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