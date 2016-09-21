Народный репортёр. Алгинские школьники будут возвращаться домой в темноте

В Алге школьникам придется возвращаться домой по темноте. Расписание составлено так, что последний урок заканчивается в 20:10. Кто это придумал?

Место: г. Алга.

Дата: сентябрь 2016 года.

Автор: Анна Николаевна.

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