В Актобе закрывается мотосезон

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В Актобе закрывается мотосезон

На фото: 7 мая в Актобе открылся мотосезон. фото из архива

24 сентября мотоциклисты проедут по городу в сопровождении дорожной полиции. Отправная точка – площадь перед ДС «Коныс». Сколько байкеров примут участие в акции, не известно.

– Выезд в 14 часов, проедем по центральным улицам, потом через район автовокзала к парку Пушкина, – рассказал вице-президент байк-клуба «Уилс Бразерс» Вячеслав Гаранькин.

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