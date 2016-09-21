В Актобе закрывается мотосезон

На фото: 7 мая в Актобе открылся мотосезон. фото из архива

24 сентября мотоциклисты проедут по городу в сопровождении дорожной полиции. Отправная точка – площадь перед ДС «Коныс». Сколько байкеров примут участие в акции, не известно.

– Выезд в 14 часов, проедем по центральным улицам, потом через район автовокзала к парку Пушкина, – рассказал вице-президент байк-клуба «Уилс Бразерс» Вячеслав Гаранькин.