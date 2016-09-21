В Актобе будут протезировать глаза

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В Актобе будут протезировать глаза

На фото: Строительство клиники уже началось. Здесь будет стационар для детей и взрослых, лазерный центр и центр протезирования глаза. || Фото автора

Офтальмологический центр начали строить на пр. Санкибая, сдадут в ноябре 2017 года.

За частным реабилитационным центром по пр. Санкибай батыра начали строить офтальмологический центр. Он на 60 мест, с поликлиникой, лазерным центром, центром протезирования глаза и стационаром для детей и взрослых. Стоимость проекта 2,9 млрд тенге. Сдача планируется в ноябре 2017 года. Тот же частный инвестор собирается строить рядом аллергоцентр. Срок сдачи объекта – 2019 год. Стоимость проекта 3 млрд тенге.

Ответственного секретаря минздрава и соцразвития РК Аиду Курмангалиеву, которая приехала в пятницу в Актобе на медицинский форум и осмотрела стройку, облакимат попросил о выделении средств на возведение возле клиники общежития для медработников. В трех соседствующих лечебницах в перспективе будут работать 800 человек, среди них приглашенные специалисты.

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