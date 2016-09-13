«Актобе» разгромил «Окжетпес» на выезде

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«Актобе» разгромил «Окжетпес» на выезде

Фото из соцсети

12 сентября состоялась игра 26 тура КПЛ между «Окжетпесом» и «Актобе» на «Астана-Арене». Трибуны стадиона пустовали, кроме сектора, где стояли болельщики «Актобе». С первых минут инициативой завладел «Окжетпес», но оборона «Актобе» отразила удар Юрьева. Мячом владели синегорцы, но первый опасный момент создали «красно-белые». После навеса с угла поля форвард «Актобе» Алексей Щеткин пробил головой, игровой снаряд пролетел мимо ворот. А вскоре мяч оказался в сетке ворот «Окжетпеса». Отличился атакующий хавбек Никита Бочаров. В первом тайме синегорцы забили ответный гол, но арбитр его не засчитал, зафиксировав нарушение правил. В самом конце первой половины игры актюбинцы могли удвоить преимущество, но сфера после удара Щеткина угодила в боковую стойку ворот.

После перерыва удар Щеткина достиг цели, счет стал 0:2. У кокшетауцев шанс забить был у Хайруллина и Бандо, но после их удара мяч отражал голкипер «Актобе» Самат Отарбаев. В компенсированное к 90 мин. матча время Алексей Щеткин снова поражает ворота «Окжетпеса», тем самым оформив дубль и разгромную победу «Актобе» над претендентом за бронзу чемпионата. В итоге 0:3. «Актобе» с 35 очками идет на 6-м месте турнирной таблицы.

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