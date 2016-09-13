Мини-скейтпарк строят в Актобе

Недалеко от здания «Казхрома» в президентском парке строят площадку для людей, которые занимаются скейтбордом, стритбордом, другими экстремальными видами спорта. Там можно будет кататься и совершенствовать трюки на велосипедах и самокатах.
– Сейчас еще ведется строительство, должны получиться фигуры, на которых ребята смогут кататься на скейтах, на специальных велосипедах ВМХ, – рассказывает Евгений Гончаров, руководитель горотдела спорта Актобе. – Там же будут устанавливать скамейки для детей и их родителей. Площадка откроется 25 сентября.
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