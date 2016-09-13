Физрук в Актюбинской области растит 18 страусят

На фото: Сайлаубек Матаев привез в Актобе из Самары птенцов африканских страусов. Когда птицы вырастут, станут выше хозяина. || Фото В. ЗОБЕНКО

В посёлке Алия у учителя физкультуры Сайлаубека Матаева появилось необычное подворье. В загоне подрастают 18 африканских страусов.

Преподаватель с 25-летним стажем Сайлаубек Матаев решился разводить необычных птиц. У Сайлаубека богатый опыт разведения животных, в хозяйстве есть бараны, коровы, куры. В этом году появились экзотические питомцы – африканские страусы. Посмотреть на птиц приходят соседи, друзья и родственники. Если людей много, страусята уходят сарай, но головы в песок не прячут. При виде журналистов птенцы начали танцевать, переступая с лапы на лапу, кружиться, разводя крылья.

Птицам всего 3 месяца, но они уже достают до пояса взрослому человеку. Взрослые африканские страусы в среднем вырастают выше 2 метров и весят 120 кг.

Страусиную ферму преподаватель увидел в видеоролике в Интернете в прошлом году. Заинтересовался, нашел страусов на продажу в Самаре.

– Съездил с братом, посмотрел, как они живут, как их содержат, – рассказал Сайлаубек Матаев. – Климат у нас с Самарой похож. В безветренную погоду птица может гулять во дворе при температуре до -25 градусов. Болеют они редко.

Летом в Актобе из Самары повезли 20 птенцов, но 2 погибли.

Как рассказал Сайлаубек, разведение страусов дает возможность для разнопланового бизнеса. Используют перья, мясо, яйца, кожу страусов. Даже из когтей делают украшение – талисманы. Мясо страуса стоит около 10 тысяч тенге за кг, считается, что оно очень полезное. Из кожи делают сапоги, сумки, жилетки, аксессуары. Яйца страуса весят 1,5 кг, нестись птицы начнут в 1-1,5 года.

Страусы любопытные. Если протянуть страусятам руку, они щипаются. Заприметив кольцо на пальце, пытаются его снять.

– Они любят яркое, щупают, смотрят, но не воруют, – улыбается Сайлаубек Матаев. – Я для них кормушки покрасил в яркие цвета.

Различить самца или самку можно через полгода, у самца оперение темное.

– Мне сказали, что страус не отдаст яйцо, если ты будешь ниже него. Надо брать палку, чтобы казаться выше, – поделился Сайлаубек Матаев.

За страусами помогает ухаживать сын Сайлаубека Матаева Темирлан. Страусята любят овощи, обожают тыкву, капусту и творог. Сейчас Сайлаубек Матаев строит на зиму сарай, кроме того, экзотическим птицам нужна беговая дорожка. Бегают они со скоростью 70 км/час.

– Я бы хотел со временем парк открыть, еще докупить птиц. Павлинов взять. Пусть дети смотрят.