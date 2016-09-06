Главу райОО Шалкара сняли за суициды школьников, а не за скандал с детсадом

На фото: 27 августа 2016 года. Шалкар. Торжественная сдача садика, который начали строить еще в 2013 году. || Фото «Актобе Акпарат»

Риту Басмаганбетову сняли с должности на прошлой неделе, после того как СМИ сообщили, что торжественно презентованный акимом области Сапарбаевым детский сад в 2014 году уже открывал Архимед Мухамбетов. В облУО, куда обращался «Д», информацию опровергли, объяснив, что бывший аким области во дворе детсада вручал ключи от квартир.

Вот как все объясняет аким Шалкарского района Бауыржан Каниев:

– 22 августа 2014 года аким области Архимед Мухамбетов торжественно вручал железнодорожникам ключи от 20 квартир. В это время строительные работы в детском саду не были завершены, и ключи от детского сада не вручали. Есть видеоматериалы, свидетельствующие об этом. В материале райгазеты «Шалкар» от 28.08.14 г. говорится, что торжественно были вручены ключи от 10 двухквартирных домов.

Но после скандала с работы сняли заведующую Шалкарским райОО.

– Заведующую райОО Басмаганбетову сняли с должности за другое – за 3 случая суицида среди детей в Шиликты и неудовлетворительную подготовку учреждений образования к отопительному сезону. Рита Басмаганбетова стала директором школы №8 в Шалкаре, на вакантное место через неделю объявят конкурс, – ответил аким Шалкарского района.