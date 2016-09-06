Народный репортёр. Проспект в районе «Спутника» похож на пляж

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Народный репортёр. Проспект в районе «Спутника» похож на пляж

В начале пр. Абилкайыр хана коммунальщики перекопали тротуар, меняли электрические столбы. С тех пор люди ходят здесь по щиколотку в щебенке. Так и останется?

Время: 5 сентября 2016 года.

Место: пр. Абилкайыр хана, 1.

Автор: Салима.

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