Народный репортёр.Улицу Калдаякова в сентябре ещё не начали ремонтировать

На улице Калдаякова (бывшая Скулкина) не так давно вычистили ливневые стоки, а потом решили снять асфальт. Теперь там невозможно ездить, торчат люки колодцев и резкие срезы дорожного полотна. На таких резких срезах резина автомобиля может порваться. Неужели нельзя было сделать аккуратнее? Никакой спецтехники там до сих пор нет. Скоро пойдут дожди. Тогда начнут работу?

Время: 6 сентября 2016 года.

Место: ул. Калдаякова.

Автор: Юлия Касаева.

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