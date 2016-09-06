Эксперты подтвердили подлинность разговора Байсеитова с Васильевым о «договорняке». На Васильева завели «уголовку»

После обращения «Диапазона» в Генпрокуратуру о расследовании аудиозаписи «о договорном матче», где слышны голоса, похожие на гендиректора «Актобе» Дмитрия Васильева и наставника «Ордабасы» Бахтияра Байсеитова, антикоррупционщики завели уголовное дело в отношении Васильева за «злоупотребление должностными полномочиями», сообщает vesty.kz

1 сентября в Алматы на пресс-конференции спорт­общества Fair Play огласили результаты экспертизы голосов записи телефонного разговора между главным тренером «Ордабасы» Бахтияром Байсеитовым и гендиректором «Актобе» Дмитрием Васильевым. Запись, на которой они обсуждают договоренность о результате матча, появилась на YouTube 15 августа.

Экспертиза голосов была заказана российскому АНО «Клад» (автономная некоммерческая организация «Криминалистичесая лаборатория аудиовизуальных документов»). Эксперты сделали вывод, что запись сделали диктофоном или микрофоном со стороны Байсеитова в режиме громкой связи со стороны.

Для анализа голоса Байсеитова специалисты брали его речь с пресс-конференций, выложенных на клубном канале «Ордабасы». Васильев отказался от экспертизы, а согласие Байсеитова получено благодаря его заявлению в прессе. В Fair Play сообщили: они не знают, с какой целью и кем была сделана запись и кто опубликовал ее в Интернете.

На пресс-конференции в качестве зрителя в зале присутствовал генеральный директор «Актобе» Дмитрий Васильев.

– В этом якобы разговоре идет речь о трех вещах, – сказал Васильев. – Согласие Байсеитова не получено. Ни один разговор сам по себе не является преступлением. Если я скажу, что убил Кеннеди – это не преступление. Все, что сказано, должно быть доказано. Почему подделали такую конструкцию разговора? Потому что подобраться к Васильеву путем методов финансовых махинаций невозможно. »