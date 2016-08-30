В Кирпичном открыли школу, в Каргалинском – детсад

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В Кирпичном открыли школу, в Каргалинском – детсад

На фото: Класс по труду в школе оснастили новыми швейными машинками, дети будут учиться шить одежду. || Фото автора

Детский сад в селе Каргалинское «Жаркын бала» рассчитан на 320 мест, состоит из двух трехэтажных блоков. Обошелся бюджету он в 560 миллионов тенге. В детсаду будут 16 дошкольных групп, две из них будут посещать дети с нарушениями речи. Детсад с казахским языком обучения. В нем будут проводиться занятия по музыке и гимнастике. Детсад могут посещать 320 детей, работать в нем будут 75 сотрудников.

Трехэтажную школу в поселке Кирпичный начали строить в мае прошлого года, открыли 30 августа 2016 года. На ее строительство затратили 526 миллионов тенге. Обучение будет проводиться на казахском и русском языках, работать будут 58 педагогов.

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