В Актобе умер ребёнок, родившийся с 4 ногами

Почти 2 месяца мальчик провёл под аппаратом, перенёс операцию, но она его не спасла. 19 августа ребёнок умер.

Ребенок родился 23 июня и был одним из близнецов-первенцев молодой пары. Как рассказали врачи, второй ребенок появился на свет здоровым, его сразу выписали домой.

У новорожденного с аномалией были 4 ножки, порок развития сосудов сердца и дефект ануса. Вместо прямой кишки была нога, рядом еще одна. Через несколько дней после рождения ребенка оперировали. Хирурги вывели ему стому на переднюю брюшную стенку, чтобы он мог опорожнять содержимое кишечника, поскольку делать это естественным путем он не мог. Мальчику собирались делать еще одну операцию, удалить лишние ноги, но до этого он не дожил. Все время после рождения ребенок провел под аппаратом искусственной вентиляции легких.