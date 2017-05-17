​В Актобе пройдет "Ночь в музее"

Фото: Акция "Ночь в музее". 18 мая 2016 год.

Акция "Ночь в музее - 2017" пройдет 18 мая с 20.00 до 01.00 часов в областном музее искусств по адресу: пр.Абулхаир хана, 74, сообщает "Диапазон".

Мероприятие организовано для привлечения посетителей в музеи, приобщения к истории, культуре и искусству.

Областной историко-краеведческий музей приглашает актюбинцев на выставки:

"Затерянный мир: палеонтологические богатства Актюбинской земли". Там актюбинцы смогут увидеть экспонаты, хранящихся в фондах музея, окаменелые остатки представителей ископаемой фауны (зубы акул, черепа, макеты диких животных и др.;

"Мир Сарматов" представит экспонаты раннего железного века (вазы, кинжалы, украшения и др.); утварь и бытовые предметы, относящиеся к ХІХ-ХХ вв.

"Ярмарка Кокжар", на торговой площади мастера различных национальностей представят свои ювелирные и керамические изделия. В шестиканатной юрте посетители смогут услышать музыкальные произведения акынов и жырау нашего края. На ярмарочной площади будут представлены национальные игры (алтыбакан, асык, тогызкумалак, аркан тартыс).

Областной музей искусств организует акцию под названием "По следам великих мастеров", интерактивную выставку, скульптуры из скотча, инсталляцию из нитей и т.д.;

Областной мемориальный музей ГСС А.Молдагуловой организует конкурс рисунков среди детей "Әлемді бейнеле"; выставку из артефактов времен ВОВ "Соғыс жаңғырығы"; инсталляции "Далалық почта", "Жауынгерлік кухня", "Соғыс тарихындағы сандар"; показ киноленты "Алия. Маншук. Хиуаз";

Областной музей "Руханият" представит фотовыставку "Ақтөбе облысындағы ескі мешіттер", "Діни кітаптар", видеоролики, а также мастер-класс по правописанию арабских букв.

Областной Планетарий в тематике "Обсерватория под открытым небом" даст возможность вести наблюдение за ночным небом через телескоп.