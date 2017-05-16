Афиша Актобе. Куда сходить на этой неделе

Куда сходить в Актобе с 16 по 21 мая.
Драмтеатр им. Т.Ахтанова
Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52
Телефон: 21-51-21, 21-03-77
Гастроли Кызылординского областного музыкально-драматического театра им. Н. Бекежанова
Цена билетов: 500 тг. вечерний, 300 тг. детский спектакль
16 мая
19.00 «Құлпытасың көз»
17 мая
19.00 «Қысылғаннаң қыз болдық»
18 мая
19.00 «Бір түп алма ағашы»
19 мая
11.00 «Зу көжек»
20 мая
19.00 «Темір қатын»
Цена билетов: от 300 до 500 тг.
21 мая
18.00 «Примадонны»
Дворец студентов
Телефон: 24–27–24, 8–707–185–01–85
22 мая
18.30 Благотворительный концерт Айналайн, Ақтөбем!
Областной музей искусств
Адрес: пр. Абилкайыр хана, 74 (здание бывшего загса)
Телефон: 55–47–53
Вход свободный
Актобе в годы Великой Отечественной войны
до 18 мая
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.