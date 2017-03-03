Афиша Актобе. Куда сходить на выходных

Репертуар театров города Актобе для взрослых и детей.
Областной театр драмы имени Т. Ахтанова
Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52
Телефон: 21-51-21, 21-03-77
Цена билетов: от 300 до 500 тг.
4 марта
19.00 «Женитьба Бальзаминова»
5 марта
18.00 «Хозяйка гостиницы»
Областная филармония
Адрес: пр. Победы, 31
Телефон: 50-50-31, 50-05-45
Цена билета: 1000 тг.
4 марта
18.30 Абай Бегей «Ай жұлдыз» ән кешіне шақырады
5,6,7 марта
17.00 8 Наурызға арналған мерекелік концерт
Дом Дружбы
Адрес: пр. Санкибай-батыра, 20-А
Телефон: +7 (7132) 55-03-42
Вход бесплатный
5 марта
14.00 Концерт хора «Оксана» и коллектива «Борвинок» украинского центра в Актобе
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