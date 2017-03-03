Афиша Актобе. Куда сходить на выходных

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Афиша Актобе. Куда сходить на выходных

Репертуар театров города Актобе для взрослых и детей.

Областной театр драмы имени Т. Ахтанова

Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52

Телефон: 21-51-21, 21-03-77

Цена билетов: от 300 до 500 тг.

4 марта

19.00 «Женитьба Бальзаминова»

5 марта

18.00 «Хозяйка гостиницы»

Областная филармония

Адрес: пр. Победы, 31

Телефон: 50-50-31, 50-05-45

Цена билета: 1000 тг.

4 марта

18.30 Абай Бегей «Ай жұлдыз» ән кешіне шақырады

5,6,7 марта

17.00 8 Наурызға арналған мерекелік концерт

Дом Дружбы

Адрес: пр. Санкибай-батыра, 20-А

Телефон: +7 (7132) 55-03-42

Вход бесплатный

5 марта

14.00 Концерт хора «Оксана» и коллектива «Борвинок» украинского центра в Актобе

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