​В Актобе выступит популярный автор-исполнитель из России

Для ценителей авторской песни в Актобе выступит популярный автор-исполнитель из Омска Игорь Игумнов.

Концерт состоится 11 февраля в 19 часов в концертном зале музыкального колледжа (угол ул.Шернияза-ул.Уалиханова, ост. «Акация»). Стоимость билета 1000 тенге.

Впервые его гастрольное турне включает сразу несколько городов Казахстана.

Игорь Игумнов лаурет фестивалей в Петропавловске-Камчатском, Орске, Екатеринбурге, Новосибирске, Томске, Юрге, Кургане, Омске. Лауреат Всероссийского фестиваля авторской песни "Ильмены-2000" в г.Миассе, Лауреат проекта "Часовые пояса" в рамках международного фестиваля авторской песни им. В.Грушина в 2006 году. Дипломант Грушинского фестиваля в 2010 году - диплом за лучшую песню о Грушинском фестивале. Дипломант Международного фестиваля "Мир бардов" в 2010 году.

Автор идеи и непосредственный организатор межрегионального фестиваля авторской песни "Бардовские костры" в г.Кургане с 2001 года.