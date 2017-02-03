Афиша Актобе. Куда сходить на выходных

Репертуар театров города Актобе для взрослых и детей.
Областной театр драмы имени Т. Ахтанова
Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52
Телефон: 21-51-21, 21-03-77
Цена билетов: от 300 до 500 тг.
4 февраля
19.00 «Забыть Герострата»
5 февраля
12.00 «Новые приключения Колобка»
18.00 «Хозяйка гостиницы»
Областная филармония
Адрес: пр. Победы, 31
Телефон: 50-50-31, 50-05-45
Цена билета: 1000 тг.
4 февраля
16.00 Ардақ Елеусіз «Аманат» күй кеші
Театр кукол «Алакай»
Адрес: пр. Мира, 17
Телефон: 50-24-99
Цена билета: 300 тг., детям до 3-х лет бесплатно
5 февраля
11.00 Шоу-программа «Мир волшебных кукол» на рус.яз.
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