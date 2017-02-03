Афиша Актобе. Куда сходить на выходных

Автор:
Афиша Актобе. Куда сходить на выходных

Репертуар театров города Актобе для взрослых и детей.

Областной театр драмы имени Т. Ахтанова

Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52

Телефон: 21-51-21, 21-03-77

Цена билетов: от 300 до 500 тг.

4 февраля

19.00 «Забыть Герострата»

5 февраля

12.00 «Новые приключения Колобка»

18.00 «Хозяйка гостиницы»

Областная филармония

Адрес: пр. Победы, 31

Телефон: 50-50-31, 50-05-45

Цена билета: 1000 тг.

4 февраля

16.00 Ардақ Елеусіз «Аманат» күй кеші

Театр кукол «Алакай»

Адрес: пр. Мира, 17

Телефон: 50-24-99

Цена билета: 300 тг., детям до 3-х лет бесплатно

5 февраля

11.00 Шоу-программа «Мир волшебных кукол» на рус.яз.

Теги: , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
03.02.2017, 15:35
  
В Актобе в выходные ожидается снег и ветер​
23.01.2017, 15:33
  
Афиша Актобе. Куда сходить на этой неделе
20.01.2017, 16:10
  
Афиша Актобе. Куда сходить на выходных
19.01.2017, 10:04
  
​В Казахстане перенесли дни отдыха на Наурыз и День столицы
11.01.2017, 12:19
  
Как казахстанцы будут отдыхать в 2017 году
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Афиша Актобе. Куда сходить на этой неделе
Афиша Актобе. Куда сходить на выходных
Афиша Актобе. Куда сходить на этой неделе 3
Афиша Актобе. Куда сходить на этой неделе
Афиша Актобе. Куда сходить на этой неделе
Афиша Актобе. Куда сходить на выходных
Афиша. Что смотреть в театре Актобе на этой неделе
Афиша Актобе. Куда сходить на выходных
Афиша. Что смотреть в театре Актобе на этой неделе
Театры Актобе. Куда сходить на выходных 2
Loading...