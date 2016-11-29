Афиша. Что смотреть в театре Актобе на этой неделе

Куда сходить в Актобе с 29 ноября по 4 декабря.
Драмтеатр им. Т.Ахтанова
Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52
Телефон: 21-51-21, 21-03-77
Цена билетов: от 300 до 500 тг.
29 ноября
10.00, 14.00 «Ұр, тоқпағым, ұр»
19.00 «Темір қатын»
30 ноября
10.00, 14.00 «Ұр, тоқпағым, ұр»
15.00, 18.30 «Есігімді қаққан кім?»
2 декабря
12.00 «Как Настенька чуть Кикиморой не стала»
3 декабря
10.00, 14.00 «Ұр, тоқпағым, ұр»
4 декабря
12.00 «Все мыши любят сыр»
18.00 «Женитьба Бальзаминова»
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