Афиша. Что смотреть в театре Актобе на этой неделе

Куда сходить в Актобе с 29 ноября по 4 декабря.

Драмтеатр им. Т.Ахтанова

Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52

Телефон: 21-51-21, 21-03-77

Цена билетов: от 300 до 500 тг.

29 ноября

10.00, 14.00 «Ұр, тоқпағым, ұр»

19.00 «Темір қатын»

30 ноября

10.00, 14.00 «Ұр, тоқпағым, ұр»

15.00, 18.30 «Есігімді қаққан кім?»

2 декабря

12.00 «Как Настенька чуть Кикиморой не стала»

3 декабря

10.00, 14.00 «Ұр, тоқпағым, ұр»

4 декабря

12.00 «Все мыши любят сыр»

18.00 «Женитьба Бальзаминова»