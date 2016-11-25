Афиша Актобе. Куда сходить на выходных

Репертуар филармонии, театров города Актобе для взрослых и детей.
Областной театр драмы имени Т. Ахтанова
Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52
Телефон: 21-51-21, 21-03-77
Цена билетов: от 300 до 500 тг.
26 ноября
10.00, 14.00 «Ұр, тоқпағым, ұр»
19.00 «Ханша - дария хикаясы»
27 ноября
12.00 «Как Настенька чуть Кикиморой не стала»
18.00 «Куклы»
Филармония имени Г. Жубановой
Адрес: пр. Победы 31
Телефон для справок: 500-545, 505-031.
26 ноября
16.00 Концерт «Парад дирижеров»
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.