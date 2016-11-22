Афиша. Что смотреть в театре Актобе на этой неделе

Куда сходить в Актобе с 22 по 27 ноября.

Драмтеатр им. Т.Ахтанова

Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52

Телефон: 21-51-21, 21-03-77

Цена билетов: от 300 до 500 тг.

22 ноября

16.00, 18.30 «Есігімді қаққан кім?»

23 ноября

10.00, 14.00 «Ұр, тоқпағым, ұр»

16.00 «Есігімді қаққан кім?»

24 ноября

10.00, 14.00 «Ұр, тоқпағым, ұр»

19.00 «Темір қатын»

25 ноября

10.00, 14.00 «Ұр, тоқпағым, ұр»

19.00 «Темір қатын»

26 ноября

10.00, 14.00 «Ұр, тоқпағым, ұр»

19.00 «Ханша - дария хикаясы»

27 ноября

12.00 «Как Настенька чуть Кикиморой не стала»

18.00 «Куклы»