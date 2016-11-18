Театры Актобе. Куда сходить на выходных

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Театры Актобе. Куда сходить на выходных

Репертуар театров города Актобе для взрослых и детей.

Областной театр драмы имени Т. Ахтанова

Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52

Телефон: 21-51-21, 21-03-77

Цена билетов: от 300 до 500 тг.

19 ноября

16.00 «Есігімді қаққан кім?»

19.00 «Сон в летнюю ночь»

20 ноября

12.00 «Новые приключения трех поросят»

18.00 «Смешные деньги»

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