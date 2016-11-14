Афиша. Что смотреть в театре Актобе на этой неделе

Куда сходить в Актобе с 15 по 20 ноября.

Музыкальный колледж им. Жубанова

Адрес: ул. Шернияза, 31

Телефон: 21-08-46

Цена билетов: 1000 тг.

15 ноября

18.30 Концерт фольклорного ансамбля «Мұрагер» (Атырауская облфилармония им. Н. Жантурина)

Драмтеатр им. Т.Ахтанова

Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52

Телефон: 21-51-21, 21-03-77

Цена билетов: от 300 до 500 тг.

15 ноября

11.00, 14.20 «Как Настенька чуть Кикиморой не стала»

16.20, 18.00 «Есігімді қаққан кім?»

16 ноября

16.00 «Есігімді қаққан кім?»

19.00 «Темір қатын»

17 ноября

19.00 «Темір қатын»

18 ноября

16.00, 18.30 «Есігімді қаққан кім?»

19 ноября

16.00 «Есігімді қаққан кім?»

19.00 «Сон в летнюю ночь»

20 ноября

12.00 «Новые приключения трех поросят»

18.00 «Смешные деньги»