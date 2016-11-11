​Театры Актобе. Куда сходить на выходных

Репертуар театров города Актобе для взрослых и детей.
Драмтеатр им. Т.Ахтанова
Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52
Телефон: 21-51-21, 21-03-77
Цена билетов: от 300 до 500 тг.
12 ноября
16.00 «Есігімді қаққан кім?»
19.00 «Детектор лжи»
13 ноября
12.00 «Сказка о царе Салтане»
18.00 «Дядюшкин сон»
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.