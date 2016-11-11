​Театры Актобе. Куда сходить на выходных

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​Театры Актобе. Куда сходить на выходных

Репертуар театров города Актобе для взрослых и детей.

Драмтеатр им. Т.Ахтанова

Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52

Телефон: 21-51-21, 21-03-77

Цена билетов: от 300 до 500 тг.

12 ноября

16.00 «Есігімді қаққан кім?»

19.00 «Детектор лжи»

13 ноября

12.00 «Сказка о царе Салтане»

18.00 «Дядюшкин сон»

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