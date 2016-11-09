​В Актобе пройдет концерт памяти Дины Нурпеисовой

Концерт состоится 12 ноября в 16.00 в в зале областной филармонии имени Г. Жубановой.

Концерт "Күй- Ана" посвящен 155-летию кюйши и композитора Дины Нурпеисовой, сообщили в областном управлении культуры и архивов.

На сцене прозвучат ее кюи в исполнении солистов, домбристов, а также оркестра казахских народных инструментов имени А. Жубанова. В концерте примут участие Ж. Асылханов, лауреаты Международных и Республиканских конкурсов А. Кенегесов, Т. Хамзин, А. Канаткалиева, А. Каргабаева, А. Салина, Ж. Исмабаев и др.

Филармония имени Г. Жубановой расположена по адресу пр. Победы 31. Стоимость билета 500 тенге. Телефон для справок: 500-545, 505-031.

Немного истории.

Родилась Дина Нурпеисова в 1861 году в Западно-Казахстанской области , Джангилинском районе. Она научилась играть на домбре совсем в раннем возрасте, ее первым учителем был отец. Ей было всего 9 лет, когда ее игру услышал знаменитый композитор Курмангазы Сагырбаев . Он и стал ее первым наставником и другом.

Многие свои произведения она посвящала своим близким людям. Кюй "Он алтыншы жыл" Дина Нурпеисова создала, когда сына Журымбая в 1916 году призвали в армию; в честь любимого сына Коныра ею создан кюй "Әсем қоңыр", для своих друзей композитор написала кюй "Қосалқа". Народной артисткой Казахской ССР Дина Нурпеисова стала в 83 года.

Свой последний концерт Дина Нурпеисова дала в 1952 году, тогда ей было 91 год. Она прожила долгую жизнь, и прославилась не только виртуозной игрой на домбре, но и сочинением кюев, таких как "Булбул", "Асем коныр", "Байжума", "Жигер", "Ана буйрыги", "Той бастар", "1916 год" и многих других. Скончалась она в 1955 году, в Алматы.