Афиша. Что смотреть в театре Актобе на этой неделе

Куда сходить в Актобе с 8 по 13 ноября.
Драмтеатр им. Т.Ахтанова
Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52
Телефон: 21-51-21, 21-03-77
Цена билетов: от 300 до 500 тг.
8 ноября
16.00, 18.00 «Есігімді қаққан кім?»
9 ноября
16.00 «Ханша –дария хикаясы»
18.30 «Есігімді қаққан кім?»
10 ноября
16.00 «Ханша –дария хикаясы»
18.30 «Есігімді қаққан кім?»
11 ноября
16.00 «Есігімді қаққан кім?»
12 ноября
16.00 «Есігімді қаққан кім?»
19.00 «Детектор лжи»
13 ноября
12.00 «Сказка о царе Салтане»
18.00 «Дядюшкин сон»
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