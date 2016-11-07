Афиша. Что смотреть в театре Актобе на этой неделе

Автор:
Афиша. Что смотреть в театре Актобе на этой неделе

Куда сходить в Актобе с 8 по 13 ноября.

Драмтеатр им. Т.Ахтанова

Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52

Телефон: 21-51-21, 21-03-77

Цена билетов: от 300 до 500 тг.

8 ноября

16.00, 18.00 «Есігімді қаққан кім?»

9 ноября

16.00 «Ханша –дария хикаясы»

18.30 «Есігімді қаққан кім?»

10 ноября

16.00 «Ханша –дария хикаясы»

18.30 «Есігімді қаққан кім?»

11 ноября

16.00 «Есігімді қаққан кім?»

12 ноября

16.00 «Есігімді қаққан кім?»

19.00 «Детектор лжи»

13 ноября

12.00 «Сказка о царе Салтане»

18.00 «Дядюшкин сон»

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
04.11.2016, 16:50
  
​Театры Актобе. Куда сходить на выходных 1
31.10.2016, 14:42
  
Афиша. Что смотреть в театре Актобе на этой неделе
19.10.2016, 18:32
  
В Актобе и Хромтау выступят артисты московсковской оперетты
05.10.2016, 19:49
  
В Актобе открывается театральный сезон
04.10.2016, 15:41
  
В драмтеатре бунтовали невестки, переживали за Козы Корпеш и Баян сулу, слушали стихи Макатаева
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​Театры Актобе. Куда сходить на выходных 1
Афиша. Что смотреть в театре Актобе на этой неделе
Афиша 1