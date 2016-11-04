​Театры Актобе. Куда сходить на выходных

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​Театры Актобе. Куда сходить на выходных

Репертуар театров города Актобе для взрослых и детей.

Областной театр драмы имени Т. Ахтанова

Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52

Телефон: 21-51-21, 21-03-77

Цена билетов: от 300 до 500 тг.

5 ноября

18.00 "Хозяйка гостиницы"

6 ноября

12.00 "Новые приключения Колобка"

15.00 "Есігімді қаққан кім?"

18.30 Концерт джазовой музыки (США, Санкт-Петербург)

Цена билетов: от 8 000 до 12 000 тг.

Театр кукол "Алакай"

Адрес: пр. Мира, 17

Телефон: 50-24-99

6 ноября

11.00 "Қоянның қулығы"

12.00 "Проделки зайченка"

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