​Театры Актобе. Куда сходить на выходных

Репертуар театров города Актобе для взрослых и детей.
Областной театр драмы имени Т. Ахтанова
Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52
Телефон: 21-51-21, 21-03-77
Цена билетов: от 300 до 500 тг.
5 ноября
18.00 "Хозяйка гостиницы"
6 ноября
12.00 "Новые приключения Колобка"
15.00 "Есігімді қаққан кім?"
18.30 Концерт джазовой музыки (США, Санкт-Петербург)
Цена билетов: от 8 000 до 12 000 тг.
Театр кукол "Алакай"
Адрес: пр. Мира, 17
Телефон: 50-24-99
6 ноября
11.00 "Қоянның қулығы"
12.00 "Проделки зайченка"
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